النازية: العثور على رماد 8000 ضحية في مقبرة جماعية قرب معسكر اعتقال في بولندا

وقتل النازيون اليهود والمعارضين السياسيين وأعضاء النخبة البولندية في سولداو.

وكان معسكر الاعتقال قد بني في عام 1939 لنقل المعتقلين إليه مؤقتا، وللاعتقال والإبادة، واستخدم طوال فترة الاحتلال النازي.

ويُعتقد أن نحو 30 ألف شخص لقوا مصرعهم هناك.

ويأمل الباحثون في إجراء تحليل الحمض النووي للبقايا التي عثر عليها لمعرفة المزيد عن الضحايا.

وكان من بين البولنديين الذين قُتلوا أعضاء من رجال الدين ومن المثقفين.

واكتشف علماء الآثار مئات من آثار الملابس والأزرار وغيرها من الأشياء، ولكن لا شيء منها ذو قيمة، مما يشير إلى أن الجثث سُرقت قبل إحراقها.

وقال يانكوفسكي إنه عثر على حفرتين بالقرب من سولداو، المعروفة الآن باسم جاودوفو، وإنه سيجرى مزيد من الحفريات للبحث عن المزيد.