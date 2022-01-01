مصدر أوروبي: التوقيع على اتفاقية إنشاء ممر بحري لتصدير الحبوب الأسبوع المقبل

صرح مصدر في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، بأنه قد يتم التوقيع على اتفاقية بين روسيا وتركيا وأوكرانيا بشأن ممر بحري لتصدير الحبوب الأسبوع المقبل.

وقال المصدر -في تصريحات صحفية وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "قد يتم التوقيع على اتفاقية بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا عن طريق البحر في اسطنبول بوساطة الأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وبالطبع بعد ذلك سيتطلب الاتفاق التنفيذ وتوقعاتنا [الاتحاد الأوروبي] ليست عالية جدًا"، وشدد الدبلوماسي الأوروبي على "الدور الحاسم" للعبور البحري لتصدير الحبوب من أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن الجانبين في محادثات اسطنبول يدعمان في الغالب مقترحات روسيا، مضيفا أن العمل على الوثيقة الختامية لـ "مبادرة البحر الأسود" سيكتمل قريبا.

من جانبه، أشار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بعد المحادثات إلى إن الوثيقة الختامية ستوقع الأسبوع المقبل.

فيما أضاف المصدر أن التفاصيل المتعلقة بتشغيل مركز التنسيق الذي تقوده الأمم المتحدة في اسطنبول ستكون متاحة الأسبوع المقبل عندما تجتمع الأطراف مرة أخرى. وفقًا للاتفاقيات الفنية، سيتم تنسيق عملية ممر الحبوب من قبل الأمم المتحدة وسيكون ممثلو الدول الثلاث حاضرين في موانئ المغادرة كما سيشرفون على النقل من موانئ المغادرة إلى اسطنبول.

وذكرت بعض التقارير في وقت سابق أنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية خلال اجتماع اسطنبول حيث ستقوم أوكرانيا بإزالة الألغام كما ستحدد مسار سفن شحن الحبوب.