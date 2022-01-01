روسيا تعتزم حظر بيع فروع البنوك الأجنبية

قال أليكسي مويسيف نائب وزير مالية روسيا، إن البنوك الأجنبية لن تتمكن من بيع فروعها أو أصولها في روسيا مادامت فروع البنوك الروسية في الخارج خاضعة للعقوبات الغربية ومحرومة من حق ممارسة نشاطها بشكل طبيعي.



ونقلت وكالة إنتر فاكس الروسية للأنباء عن مويسيف القول إن اللجنة الحكومية المعنية بمراجعة الاستثمارات الأجنبية في وسيا سترفض أي طلب للحصول على موافقة على بيع فروع البنوك الأجنبية.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة تدرس حاليا كل الاحتمالات المتاحة للخروج من السوق المصرفية الروسية سواء خدمات التجزئة أو الخدمات المصرفية التجارية، بما في ذلك بيع كل هذه الأصول.



وذكرت سيتي جروب أن مخصصات تغطية المخاطر في روسيا زادت بنحو 500 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.