شاب من ذوي الهمم يطلق النار بالخطأ على حلاق في المنوفية

أصيب حلاق بطلق ناري في الصدر بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، أثناء عمله في صالون حلاقة، حيث أطلق عليه النار من شاب من ذوي الهمم كان برفقة شقيقه.



تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بإصابة (م.م) حلاق بطلق ناري في الصدر أثناء تواجده في محل الحلاقة الخاص به.



بالانتقال تبين قيام الشاب (ا.ع - 17 عاما) من ذوي الهمم بالعبث بسلاح ناري خاص بشقيقه الميكانيكي (ا - ٣٥ عاما) أثناء تواجده بصحبته داخل محل الحلاقة، حيث أطلق النار على الحلاق مما أدى إلى إصابته.



وتبين أن السلاح الناري طبنجة غير مرخصة وتم تحريزها وضبط الشاب وشقيقه وتم نقل الحلاق إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.