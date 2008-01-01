أعلنت لجنة أمن الدولة في أوسيتيا الجنوبية تزايد الاستفزازات من أراضي جورجيا وإلحاق أضرار بالهياكل الهندسية والحواجز المستخدمة في حماية حدود الدولة وتأمينها.

وقال بيان للجنة المذكورة بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة: "لقد قامت مجموعة من سبعة شبان في الرابع من الشهر الجاري بالقرب من قرية (كسويس) بمنطقة "تسخينفال" باختراق حدود دولة أوسيتيا الجنوبية وكسروا جزءا من السياج المستخدم لمنع الرعي الجائر للماشية".

وأضاف البيان "لقد ارتُكب عمل إجرامي مماثل في 12 يوليو الجاري أيضا بالقرب من قرية جروم بمنطقة تسخينفال، حيث تم تسجيل سرقة لافتة معلومات حدودية وتدمير نقطة مراقبة ثابتة".

وأشار البيان إلى أن أعمال التخريب على حدود الدولة، التي ينظمها ويدعمها النظام الجورجي، هي محاولات مباشرة لتنفيذ سياسة "طمس" حدود أوسيتيا الجنوبية، مؤكدا أن هذه المحاولات تثير الشكوك في التزام جورجيا بالسعي إلى حوار سلمي.

وشددت اللجنة في بيانها على أن جميع وقائع الأضرار، التي لحقت بممتلكات الدولة في أوسيتيا الجنوبية، التي ارتكبها محرضون جورجيون، موثقة من قبل جهاز حرس الحدود التابع للجنة أمن الدولة بجمهورية أوسيتيا الجنوبية ويتم تقييمها على أنها أعمال إجرامية.

يُذكر أن روسيا وجورجيا خاضتا حربا في أغسطس 2008 لمدة خمسة أيام، أسفرت عن اعتراف موسكو باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عن الدولة الجورجية.