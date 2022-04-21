استمرار نمو الناتج الصناعي لتركيا خلال مايو الماضي

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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة اليوم الخميس استمرار نمو الناتج الصناعي خلال مايو الماضي ونمو مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة منذ عام.

وذكر معهد الإحصاء أن الناتج الصناعي زاد خلال مايو الماضي بنسبة 1ر9% سنويا بعد وضع اختلاف عدد أيام العمل في الحساب، مقابل نموه بمعدل 8ر10% خلال أبريل الماضي، حيث يسجل الناتج نموا مطردا منذ يوليو 2020.

جاء نمو الناتج الصناعي خلال مايو الماضي بفضل نمو ناتج قطاع التصنيع بنسبة 7ر10%، في حين زاد ناتج قطاع المرافق بنسبة 3ر0%.

في الوقت نفسه انكمش ناتج قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 7ر5% خلال مايو الماضي.

ومقارنة بالشهر السابق سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 5ر0%، بعد استقراره خلال الشهر السابق.

وفي تقرير منفصل ذكر مكتب الإحصاء التركي أن مبيعات التجزئة سجلت خلال مايو الماضي نموا بمعدل 8ر20% سنويا بعد نموها بمعدل 15% خلال الشهر السابق.

وهذه الزيادة هي الأكبر منذ مايو 2021 عندما سجلت المبيعات نموا بمعدل 8ر27%.