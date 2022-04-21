وزيرة ألمانية تعرب عن تشككها إزاء حدوث انفراجة في أزمة تصدير الحبوب من أوكرانيا

أعربت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، عن تشككها إزاء حدوث انفراجة قريبا في أزمة صادرات الحبوب من أوكرانيا، محذرة من المبالغة في التفاؤل.



وقالت شولتسه في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "التوصل لاتفاق بشأن خيارات النقل الآمن للحبوب من أوكرانيا عن طريق البحر سيكون مصدر ارتياح للجوعى في أنحاء العالم"، مضيفة أن كل طن من الحبوب يخرج من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية يساعد في مواجهة الأزمة، وقالت: "لكن التجربة مع بوتين تظهر أنه لا يجب الاعتماد عليه".



وبحسب بيانات الأمم المتحدة، حققت المحادثات التي تم التوسط فيها دوليا بشأن إنهاء الحصار البحري الروسي في البحر الأسود انفراجة مبدئية.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الأول الأربعاء إنه تم اتخاذ "خطوة حاسمة" نحو الحل خلال المحادثات التي جرت بين ممثلي الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا في إسطنبول.



وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاؤله بأن بلاده ستتمكن قريبا من تصدير الحبوب مرة أخرى.



وقبل الحرب العدوانية الروسية كانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم.