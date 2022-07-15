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موريتانيا: الإفراج عن 8 متشددين بعد عفو رئاسي

نواكشوط (د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 11:44 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 11:44 م

أفرجت السلطات القضائية الموريتانية، الجمعة، عن ثمانية سجناء متشددين ينتمون للتيار السلفي الجهادي بعد سنوات قضوها في السجن صدر عفو رئاسي بحقهم اليوم.

وأوضحت مصادر قضائية ان السجناء الثمانية شاركوا خلال شهر رمضان الماضي في حوار ومراجعات فكرية تمت معهم داخل السجن قادها علماء وفقهاء وأئمة لاقناعهم بالتراجع عن الفكر الجهادي.

ومن بين السجناء محكوم عليهم بالسجن بعقوبات وتهم تتعلق باعتناق فكر الإرهاب والتشدد والجنوح للعنف والمساس بأمن الدولة ومؤسساتها ومذهبها المالكي الأشعري المعتدل.

وسبق لموريتانيا الإفراج عن عشرات المتشددين الإسلاميين بناء على مراجعات فكرية مماثلة.

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