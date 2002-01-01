رئيس مجلس المستشارين المغربي يزور موريتانيا على رأس وفد برلماني

يبدأ رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، زيارة عمل رسمية على رأس وفد برلماني كبير، إلى موريتانيا، تبدأ من اليوم وحتى 19 يوليو الجاري، وذلك بدعوة من رئيس الجمعية الموريتانية الشيخ ولد بايه.

وأفاد بيان لمجلس المستشارين المغربي، اليوم الجمعة، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز وتوثيق الروابط الأخوية المشتركة للشعبين والبلدين، وتدعيم العلاقات المغربية ـ الموريتانية؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وأضاف البيان أن الزيارة ستسهم في تعميق مستوى التعاون المؤسساتي البرلماني القائم بين مجلس المستشارين والجمعية الموريتانية، وتبادل الرؤى وتكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تبحث الزيارة سبل استثمار الفرص والإمكانيات المتاحة بين البلدين من أجل تعميق مستوى العلاقات الثنائية لتشمل مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مزيد من التقدم والتضامن والتكامل، لمجابهة التحديات الإقليمية والمحلية والدولية المشتركة للبلدين والشعبين المرتبطة بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.