روسيا وأوكرانيا: والدة جندي روسي تروي مأساة أمهات الجنود في الحرب

في الـ 20 من فبراير، تلقّت فاليا مكالمة من ابنها الذي يخدم في الجيش الروسي، حين كانت وحدته تقوم بتدريبات على مقربة من الحدود الأوكرانية.

تقول فاليا لبي بي سي: "أخبرني ولدي أنهم يتدربون على إطلاق النار وأنهم يعيشون في خيام، وقد كانت هذه آخر مرة تحدثت فيها إليه".

وبعد مرور أربعة أيام، اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا وتسبب ذلك في معاناة لا توصف للأوكرانيين الذين لقي آلاف المدنيين منهم مصرعهم منذ أعطى الرئيس فلاديمير بوتين أوامره ببدء الاجتياح.

وفي روسيا كذلك، ثمة تبعات للحرب، لا سيما على أهالي الجنود الروس الذين أُرسلوا إلى ساحات القتال.

وليس فاليا هو الاسم الحقيقي للأم التي طلبت عدم الكشف عن هويّتها خوفًا من عقاب السلطات لها على كلامها. لكنها رغم ذلك بدتْ حريصة على مشاركة قصتها؛ فهي ترغب في الحديث إلينا عن ابنها وعما تظنّ أنه "عملية عسكرية خاصة" للكرملين.

تقول فاليا: "في بداية شهر مارس، هاتفني رقيب من القاعدة العسكرية التي يخدم فيها ابني. ويبدو أن هذا الرقيب قد هاتف كل آباء جنود تلك القاعدة".

وتضيف الأم: "أخبرني الرقيب أن كل الشباب بخير، وأنهم يتواصلون معهم يوميا. وقد ظللنا نتواصل خلال شهر مارس، وظل الرقيب يقول إن الشباب بخير".

وتتابع فاليا: "حتى راسلني رجل يدّعي أنه صديق لابني. ولم أكن أعرف هذا الرجل، لكنه عثر عليّ عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد أخبرني أن ساق ابني قد نُسفت قبل أن يقضي نحْبه. وتلقيتُ اتصالات كثيرة وحاولت مقابلة مسؤولين. لكن أحدا لم يخبرني بأي شيء".

تقول الأم: "وأخيرًا، أخبرني ذلك الرقيب الذي كان يتحدّث إليّ من قبل أن آخر اتصال جرى مع ابني كان يوم 23 فبراير".

عندئذ سألتْه فاليا: "وإذا كان الأمر كذلك، لماذا ظللت تقول [إن كل شيء على ما يرام] هل كنت تريد تهدئتنا؟"