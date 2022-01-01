الكاظمي: قمة جدة ستناقش أفاق التعاون في مجالات الطاقة والتنمية والتغيرات المناخية

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم الجمعة أن قمة جدة التي ستعقد في السعودية بمشاركة مصر والعراق والأردن والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستناقش آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتنمية والتغيرات المناخية والحرب في أوكرانيا.



وقال رئيس الحكومة العراقية قبيل مغادرته بغداد إلى جدة للصحفيين "هناك أقاويل أن قمة جدة لها أهداف أخرى وهي معلومات ومحاولات للتشويه على موقف العراق الداعم لأشقائه ولاتوجد أية أجندة أخرى للمؤتمر".



وأضاف "أن العراق لم ولن يكون مع أي محور أو حلف عسكري والمصلحة الوطنية هي الهدف لحضور هكذا مؤتمر وموقفنا ثابت من القضية الفلسطينية ".



كما جدد موقف العراق الثابت "لن نكون منطلقا لتهديد دول الجوار وخلق مشاكل عن طريق استخدام أراضيه ونعمل بهدوء لتصفير المشاكل والوسطية وملتقى لتقريب وجهات النظر كون العراق عنصر فعال في المنطقة".



وقال الكاظمي "العراق أنهى عزلته الدولية وأصبح عنصرا فعالا بين الدول وشعارنا في الحكومة العراقية أن العراق أولا لخدمة العراق وشعبه".