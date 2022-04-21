رئيس الإمارات: الاقتصاد هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة إن بلاده تواصل نهجها الراسخ في دعم كل خطوة نحو تعزيز التعايش والتعاون المشترك البناء بين الدول، انطلاقاً من إيمانها بحق الشعوب في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالها.



وأضاف أن الشراكات وحدها قادرة على تخطي التحديات المتداخلة التي يواجهها العالم اليوم، وأهمها أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ والرعاية الصحية .



وتابع خلال مشاركته في قمة قادة مجموعة (آي 2 يو2) التي تضم الإمارات وأمريكا وإسرائيل والهند أن دولة الإمارات تؤمن بأن الاقتصاد هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام و الأمن و التقدم خاصةً عندما تمتلك الحكومات و الشعوب الإرادة لبناءِ الشراكات ومواجهة التحديات.



ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بن زايد قوله إن هذا ما تجسده المشاريع الأولى لمجموعتنا الرباعية و التي تركزت في قطاعات الغذاء والزراعة الذكية مناخياً وطاقة الشمس والرياح ووسائل تخزين الطاقة.



وأعرب رئيس الإمارات عن تمنياته بأن تشكل المجموعة الرباعية نموذجا لمحبي السلام و الازدهار ودليلا على الفرصِ الكبيرة الضائعة التي تخلفها النزاعات ويبددها التطرف الأعمى على حساب الشعوب المتطلعة للحياة.



وشارك في القمة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند و يائير لابيد رئيس وزراء إسرائيل..