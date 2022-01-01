مصرع فرد أمن بمجلس مدينة الخصوص إثر سقوط بوابة عليه في القليوبية

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لقى فرد أمن بمجلس مدينة الخصوص في محافظة القليوبية، مصرعه إثر سقوط البوابة الحديدية الخاصة بجراج سيارات جمع القمامة بالمجلس عليه.

جرى نقل الجثة لمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

كان تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغا من مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة باستقبال شخص جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة (م.ح.ع - 58 سنة)، فرد أمن بمجلس مدينة الخصوص، مقيم دائرة القسم، إثر سقوط البوابة الحديدية الخاصة بجراج سيارات جمع القمامة بالمجلس عليه.