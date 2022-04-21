 قائد عسكري أمريكي سابق يتوقع انتهاء الحرب في أوكرانيا في 2023 - بوابة الشروق
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قائد عسكري أمريكي سابق يتوقع انتهاء الحرب في أوكرانيا في 2023

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 7:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 7:09 ص

 توقع الجنرال الأمريكي السابق بن هودجيس، إمكانية إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا في العام المقبل إذا ما واصلت القوات الغربية دعمها العسكري لكييف.
وقال هودجيس - في تصريحات نشرتها مجلة نيوزويك الأمريكية - أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وسع المدى الزمني لقواته في أوكرانيا.
وخدم الجنرال هودجيس كقائد للجيش الأمريكي في أوروبا، وتأتي تصريحاته مع تذبذب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، ومع ما أشارت إليه تلك الدولة من أن الأسلحة التي تزودها بها الدول الغربية تصنع اختلافا في المعركة.
وأضاف هودجيس "لقد استهلك الروس، ولم يعد لديهم الكثير مما يمكن أن يفعلوه في الوقت الراهن، في مقابل ارتفاع الحالة المعنوية للقوات الأوكرانية ".

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