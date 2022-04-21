يبدأ غدا عرض مسرحية "عائلة تس" بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك على مسرح محمد العلي في البوليفارد، خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو الحالي.

وكانت المسرحية قد عرضت لأول مرة بموسم الرياض، نوفمبر الماضي، ثم عرضت في السعودية للمرة الثانية ضمن فعاليات موسم جدة الماضي، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا، وبطولة مصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، ومحمد سلام، وشيماء سيف، وسليمان عيد، ومصطفى البنا، ودانا حلبى.

المسرحية تدور أحداثها حول عائلة مكونة من الأب بيومى فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، وهم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنع للمياة الغازية باسم "تس كولا"، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الاب، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية "الأب " الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبناءه في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.





