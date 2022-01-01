ختام الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بدمياط

أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط، ختام الحمله القوميه للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، برعاية الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، ومتابعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالإشراف اليومي للدكتور إيهاب شكري، مدير العام الطب البيطري بدمياط.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الطب البيطري بدمياط، اليوم الجمعة، على تسليم اللقاح لكافة ادارات المراكز ووحداتها، وجابت لجان التحصين كل القري التابعة لكل إدارة، ومنها ادارة كفرسعد البيطرية، والتي بدأت بمناطق عزبة أبو داوود والاسماعيلية، وميت أبو غالب.

وتشمل الحملة تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت.

وقال الدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري في دمياط، إن المديرية ناشدت السادة المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين؛ حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

كما ناشدنا بضرورة التأمين على مواشيهم، لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته، كما تم تكثيف الحملات الإرشادية قبل وأثناء عملية التحصين، لتعريف المربين بالمرض، وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الإرشادية؛ لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية، واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين، بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الإرشادية للمربين.