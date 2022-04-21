ارتفاع أسعار الجملة في أمريكا بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي

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أظهر تقرير رسمي صادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي ارتفع بنسبة 1ر1% شهريا خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0% خلال الشهر السابق وفق البيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0% شهريا، وهي نفس نسبة الزيادة في أيار/مايو الماضي وفق البيانات الأولية.

وبلغ معدل ارتفاع أسعار الجملة السنوي خلال الشهر الماضي 3ر11% وهو أكبر ارتفاع منذ سجل ارتفاعا بنسبة 6ر11% خلال آذار/مارس الماضي.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بمعدل 7ر10% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 9ر10% خلال أيار/مايو الماضي.