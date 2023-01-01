 رئيس كوريا الجنوبية: التعاون والصداقة مع بولندا سيتعززان من خلال التبادل الثقافي - بوابة الشروق
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رئيس كوريا الجنوبية: التعاون والصداقة مع بولندا سيتعززان من خلال التبادل الثقافي

د ب أ
نشر في: السبت 15 يوليه 2023 - 9:29 ص | آخر تحديث: السبت 15 يوليه 2023 - 9:29 ص
التقى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، مع مجموعة من الشباب البولنديين، في جامعة وارسو، أمس الجمعة، خلال زيارته الرسمية إلى الدولة الأوروبية.

وخلال حضوره حدث استضافته وزارة الثقافة الكورية الجنوبية، قال مون إن السياسيين، سواء أكانوا في كوريا أو بولندا، يسعون لتشكيل مستقبل أفضل للجيل المقبل، قائلا إن هذا هو سبب ممارسة السياسة، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وأضاف يون أن بولندا تشتهر بفنها وعلمها، لكن تاريخ المقاومة والحرب الشرسة، من أجل الحرية، هو ما يجعل البلدين قريبين.

وأضاف أن التضامن الثنائي، المتمركز على الحرية والديمقراطية والقيم العالمية أصبح حتى أكثر قوة من خلال الثقافة وجيل المستقبل والجامعات.

كما ذكر الرئيس الكوري الجنوبي أيضا عرضا موسيقيا كوريا بشأن الفيزيائية والكيميائية المولودة في بولندا، ماري كوري، والتي لاقت نجاحا هائلا في البلاد وتم عرضها في بولندا العام الماضي.

وأضاف أن الصداقة والتعاون بين البلدين سيتعززان أكثر من خلال تلك التبادلات الثقافية.

وحضر الحدث حوالي 100 طالب، من بينهم طلاب متخصصون في الدراسات الكورية.

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