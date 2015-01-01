عبّرت الفنانة ميمي جمال، عن سعادتها البالغة بعد تكريمها الأخير في الدورة الثالثة من مهرجان «الزمن الجميل» بالعاصمة اللبنانية بيروت قبل أسابيع.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «CBC» عُرض مساء الجمعة: «حسيت أن التكريم حد بيطبطب على كتفي، وبيقولي شكرا على مشوارك الطويل وتعبك ومجهودك».

وأضافت أن التكريم ومشاعر الحب الصادقة التي صاحبت الحفل كانت تدعو إلى البهجة والسرور، لا سيما بعد فترة من الانقطاع عن الظهور دامت لأكثر من 5 سنوات عقب وفاة زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى.

وتابعت: «بعد وفاته عام 2015؛ قررت التوقف عن العمل، وقعدت حوالي 6 سنين في البيت مش قادرة أشتغل.. فراقه كان صعب بعد ما عشنا أكثر من 40 سنة».

وأشارت إلى رفضها العديد من العروض للعودة إلى العمل مرة أخرى خلال تلك الفترة، قائلة: «منتجين كلموني ورفضت.. آخرها كانت مسرحية: قلت له أنا مفيش جوايا ضحك أنا حزينة إزاي هظهر في مسرحية كوميدية دمي ثقيل، ملوش لازمة».

وأوضحت أن عودتها للمشاركة الدرامية على مدار العامين الأخيرين في مسلسلات (علاقة مشروعة - إيجار قديم – حدوتة زي القمر)؛ جاءت بعد زواج بناتها وجلوسها وحيدة في المنزل، لافتة إلى اقتراح صديقتها الإعلامية لميس الحديدي العودة إلى العمل مرة أخرى.

وأضافت أن عودتها إلى العمل كانت بمثابة استعادة الشغف والروح بعد فترة من الكبت والصدأ حسب وصفها، معقبة: «حسيت بثقل ونضوج وهدوء أكثر بعد زحمة الشغل زمان».