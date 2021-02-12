 3 رحلات أسبوعيا.. الخطوط الجزائرية تعلن فتح خط جديد مع روسيا - بوابة الشروق
السبت 15 يوليه 2023 10:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

3 رحلات أسبوعيا.. الخطوط الجزائرية تعلن فتح خط جديد مع روسيا

خطوط طيران
خطوط طيران
وكالات
نشر في: السبت 15 يوليه 2023 - 10:11 م | آخر تحديث: السبت 15 يوليه 2023 - 10:11 م

تمكن أعوان الحماية المدنية في الجزائر يوم السبت من إنقاذ امرأة سقطت في بئر عميقة بمستغانم شمال غربي الجزائر.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إنه وفي حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، تدخل أعوان الحماية المدنية الوحدة الرئيسية، مدعومة بفرقة التدخل في الأماكن الوعرة (grimp) من أجل إنقاذ امرأة سقطت في بئر بدوار البكايرية ببلدية ماسرة، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وقالت الصحيفة إنه تم إنقاذ المرأة التي تبلغ من العمر 25 عاما وتقديم الاسعافات الأولية لها وإجلاؤها إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى ماسرة.

وأكدت الصحيفة أن المرأة أصيبت بجروح متفاوتة الخطورة في الرجلين والظهر.

وأشارت في السياق إلى أن البئر الذي سقطت بداخلها يبلغ طولها حوالي 20 مترا وعرضها 1 متر وتستعمل للري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك