الخارجية الليبية: انتقال غالبية الدبلوماسيين الألمان إلى مقر سفارتهم في طرابلس

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، اليوم السبت، انتقال غالبية الدبلوماسيين الألمان، بشكل دائم، إلى مقر عملهم بالسفارة الألمانية في العاصمة طرابلس.

وقالت "المنقوش"، في تغريدة عبر حسابها على مقوع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم: "يُسعدني الإعلان عن انتقال غالبية الدبلوماسيين الألمان، وبشكل دائم إلى مقر عملهم بالسفارة الألمانية بطرابلس، بعد قرابة بعد تسع سنوات من عملهم بتونس".

وأضافت: "هذا الانتقال يُمثل مؤشرا إيجابيا جديدا على تفاؤل أصدقاء ليبيا بمستقبل بلادنا وثمرة جهود متواصلة بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية".

وكانت السفارة الألمانية في ليبيا، أعلنت نقل مقرها من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس في خطوة جديدة أخرى؛ تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

ووفق ما نشرته السفارة الألمانية عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، "ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن، وبشكل دائم، إلى مقر عملهم في طرابلس".

وأضافت السفارة، أن الهدف الرئيسي للعام المقبل هو تسهيل الإجراءات لانتقال باقي الزملاء إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة.

يُذكر أن السفارة الألمانية، كغيرها من السفارات الأخرى، كانت غادرت طرابلس منتصف عام 2014؛ بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد.