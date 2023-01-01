فرنسا تحتفل بيوم الباستيل الوطني بحضور مودي كضيف شرف

رحبت فرنسا برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، كضيف شرف للعرض العسكري التقليدي في اليوم الوطني للبلاد، اليوم الجمعة، بينما كانت قوات الأمن الفرنسية جاهزة لإمكانية حدوث اضطرابات بعد أسابيع من أعمال شغب.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على "تويتر": "عملاق في تاريخ العالم، مع دور حاسم للقيام به في المستقبل، شريك استراتيجي وصديق. نحن فخورون بأن نرحب بالهند كضيف شرف لنا في عرض الرابع عشر من يوليو".

وشارك في العرض، حوالي 240 جنديا هنديا وثلاث مقاتلات هندية، وتدشن زيارة مودي مرور 25 عاما من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من ناحية أخرى، وبينما استعدت البلاد للاحتفال بهذا التاريخ، استعد أفراد قوات الأمن لاضطرابات محتملة بعد أسابيع من المظاهرات وأعمال الشغب.

غير أن الوضع كان هادئا صباح اليوم الجمعة، حسبما قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان على تويتر، بعد الاضطرابات التي اندلعت عقب قتل الشرطة مراهقا قبل أسبوعين.

وتحتفل فرنسا بالثورة الفرنسية واقتحام سجن الباستيل عام 1789 في باريس في 14 يوليو.