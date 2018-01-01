قائد مركز عسكري أوكراني: تدريب 4 آلاف مقاتل على تقديم المساعدات وقت الإخلاء

أفاد أولكسندر فولوديروفيتش مدير مركز التدريب في فيلقٍ قتالي بالعاصمة الأوكرانية كييف، بمضاعفة قدرات المقاتلين من خلال عمليات التدريب والتأهيل.



وقال في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، إنَّ المركز تمكن من تجهيز وتدريب أكثر من 4 آلاف مقاتلٍ متطوع على تقديم المساعدات اللوجستية في أثناء المعارك والإخلاء العسكري.



وأضاف: «بفضل المدنيين المتطوعين استطعنا تكوين مركز التدريب في فيلق قتالي لمواجهة القوات الروسية».



جاء ذلك في وقت فعَّل الجيش الأوكراني المُضادات الجوية في مقاطعة دنيبروبتروفسك.



يُذكر أنَّ الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز «إم 777» بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط؛ لقصف مناطق دونيتسك ولوجانسك.