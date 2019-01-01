استنكر الإعلامي مصطفى بكري، حملة الادعاءات والأكاذيب الممنهجة التي تشنها جماعة الإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد مؤسسات الدولة من خلال الخلايا النائمة من المتعاطفين مع الجماعة، متهما إياها محاولة بث روح كراهية الدولة؛ عبر نشر العديد من الوسوم والتغريدات التحريضية.

وقال خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إن أجهزة الاستخبارات البريطانية تتآمر مع الجماعة وتوجه حملات الأكاذيب الإلكترونية ضد الدولة.

وأضاف أن الخطة لا تقتصر فقط على استهداف مؤسسات الدولة، لكن كل مواطن مصري، وذلك بمشاركة أجهزة استخبارات خارجية، موضحا أن التنظيم الدولي يملك قدرات مالية مهولة تمكنه من شن مثل هذه الحملات.

ورد على الحملات الإخوانية الأخيرة، قائلا: «إحنا بنطبل للدولة المصرية.. ولّا إنتوا عاوزين إننا نطبل لبريطانيا؟ أو للدول اللي بترعاكم ؟.. إحنا بندافع عن دولتنا ومؤسسات بلدنا».

وتابع: «لا أحد يستطيع أن يزايد علينا، نحن سنظل ندافع عن الدولة ولو وقفنا بمفردنا إيمانا بهذا البلد، من أجل أن نسلمها لأحفادنا والأجيال المقبلة، ولا نتركها للمرتزقة والمتآمرين».