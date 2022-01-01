المفوضية الأوروبية تستهدف تشديد القواعد على المنتجات المحتوية على الزئبق

اقترحت المفوضية الأوروبية، فرض مزيد من القيود على استخدام الزئبق لحماية البيئة والمستهلكين بشكل أفضل.

وبموجب التعديلات المقترحة، تسعى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر شامل على استخدام حشوات الأسنان المحتوية على الزئبق اعتبارا من عام 2025.

وقالت المفوضية في بيان يوم الجمعة، إن حظر هذا المنتج المعروف باسم ملجم الأسنان سيوفر 40 طنا من الزئبق في التكتل كل عام.

وإضافة إلى ذلك، يتعين إيقاف إنتاج واستيراد وتصدير بعض المنتجات التي لا تزال تحتوي على الزئبق، مثل المصابيح، بين عامي 2026 و2028.

ويتعين الآن تصديق البرلمان الأوروبي ودول التكتل على تلك الخطط.