موسكو: محاولة اغتيال صحفيين روس تفضح الجوهر الإرهابي لنظام كييف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن «النشاط المهني» سبب محاولة اغتيال الخدمات الخاصة الأوكرانية لرئيسة تحرير وكالة «سبوتنيك» والمجموعة الإعلامية الدولية «روسيا سيغودنيا»، مارغريتا سيمونيان، وكذلك الصحفية الروسية كسينيا سوبتشاك.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أضافت زاخاروفا: «نحن نتحدث عن محاولة أخرى لهجوم إرهابي على المدنيين الروس، نظمها نظام كييف، والتي رعاها بعناية القيّمون الغربيون».

وصرحت أن وكالات إنفاذ القانون تحقق حاليًا في جميع التفاصيل، مضيفة: «ولكن من الواضح بالفعل أن سبب محاولة الاغتيال الفاشلة هو الأنشطة المهنية للصحفيين الروس».

وشددت زاخاروفا على أن «كل ما يحدث يظهر مرة أخرى الطبيعة الإرهابية لنظام فلاديمير زيلينسكي، المسئول عن سلسلة كاملة من الهجمات الإرهابية»، بحسب تعبيرها.

واستطردت: «من غير المرجح أن ننتظر رد فعل من المنظمات الدولية ذات الصلة، لطالما كان النفاق المرضي تقليدا سياسيا لليبرالية الغربية وردود فعلها غير المشروطة"».

وفي وقت سابق، أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط عملية اغتيال خططت القوات الخاصة الأوكرانية لتنفيذها ضد رئيسة تحرير وكالة «سبوتنيك» وقناة «آر تي» مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.

وأضاف بيان الأمن الفيدرالي: «في مقاطعة موسكو وريازان تم اعتقال قوميين من مجموعة (براغراف 88) الذين قاموا بمتابعة ورصد معلومات عن عمل ومقر إقامة سيمونيان وسوبتشاك».