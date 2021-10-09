أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الصحة السودانية، أعلنت اليوم السبت، عن مقتل وإصابة مدنيين، جراء هجوم لقوات الدعم السريع بمسيّرات على مستشفى في أم درمان

فيما أعلنت القيادة العامة للجيش السوداني، أن قواتها أجرت، فجر يوم الجمعة، عمليات تمشيط واسعة لمناطق بمدن العاصمة الثلاث.

وأكد بيان الجيش السوداني، أمس الجمعة، نجاح عمليات التمشيط، وأنها جرت كما مخطط لها، فيما أشار إلى وقوع بعض الخسائر بجزء من محور بحري.

ولفت إلى أن ذلك لم يؤثر على مجرى العمليات، ولا علاقة له بالأعداد الكبيرة التي وردت ببيان الدعم السريع، التي وصفها بيان الجيش بأنها درجت على المبالغة والتضخيم الكاذب.

وأضاف البيان: «قواتنا كعهدها مستمرة في القيام بواجباتها، ومن خلفها شعبها، بمعنويات تعانق عنان السماء حتى تحقيق النصر بإذن الله».

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.