قال النجم محمد هنيدي، إنه رفض فيلما مع الفنان عادل إمام، كان سيظهر خلاله بـ«دور ثان»، لكنّه لم يُرحب بالعرض.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الجمعة، أن لقاءه مع الزعيم لإبلاغه رفضه للدور لم يستغرق سوى دقيقتين، مؤكدا أن علاقته بعادل إمام جيدة، ولا يوجد أي خلاف يشوبها.

وأشار إلى أنّه كان يريد زيارة عادل إمام في عيد ميلاده الأخير لكن المفاجأة لم تكتمل، موضحا أنه سيعيد ترتيب الأمر لإجراء هذه الزيارة.

في شأن آخر، أفاد هنيدي، بأنه قدم عدد من الشخصيات في مشواره الفني، التي حازت على إعجاب الجمهور لفترة طويلة مثل شخصية «الخالة نوسا» في فيلم يا أنا يا خالتي.

وأوضح أنه يفكر في استغلال مثل هذه الشخصيات في المسرح، لا سيما في ظل تعلُّق الجمهور بها، مؤكدا أن من بين هذه الشخصيات أيضا المعلم رمضان مبروك.

ولفت هنيدي، إلى أنه يهتم برأي النقاد ويأخذ بتعليقاتهم، موضحًا أنه لا يرد على أي انتقاد له إذا كان غير إيجابي.