إنجاز تاريخي لكرة الطائرة الليبية

حقق المنتخب الليبي لكرة الطائرة رجال انجازا تاريخيا بافتكاكه ذهبية دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة التي تختتم اليوم السبت، في الجزائر بفوزه على البلد المضيف بثلاثة أشواط لصفر في المباراة النهائية التي اقيمت يوم الجمعة، على صالة " حرشة حسن" وسط العاصمة الجزائرية.

والتتويج هو الأول من نوعه لكرة الطائرة الليبية على الصعيد الخارجي.

وبعد منافسة شديدة في الشوط الأول الذي انتهى لصالح الليبيين بنتيجة 31/29، تراجع أداء المنتخب الجزائري بشكل مفاجئ في الشوطين الثاني والثالث اللذين خسرهما بواقع 25/18 و25/17.

وعادت الميدالية البرونزية للمنتخب القطري الفائز على نظيره الأردني بثلاثة أشواط لواحد.

أما لدى السيدات، فعادت الميدالية الذهبية للجزائر على حساب تونس ( 3/صفر)، بينما أحرزت سيدات الأردن المركز الثالث بعد تفوقهن على الإمارات في الشوط الفاصل ( 2/3).