آية سماحة وشاهين وبسنت حاتم في كواليس تصوير حكاية كاملة ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل

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يواصل فريق عمل حكاية "كاملة" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل" تصوير مشاهد العمل، حيث تواجدت الفنانة آية سماحة مع الفنانة بسنت حاتم، ومطرب الراب شاهين في كواليس التصوير.

الحكاية بطولة آية سماحة، شاهين، بسنت حاتم، أحمد فهيم، تامر فرج وعدد كبير من الفنانين وإخراج وائل فرج.

وسوف ينتهى فريق عمل المسلسل اليوم من تصوير الحكاية، وذلك تحت قيادة المخرج وائل فرج.

ويضم العمل حكايات مسلسل "حدث بالفعل" في حكاياته الأخرى عدد من النجوم مثل كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، دينا الشربيني، شيرين رضا، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجد المصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.

وتدور أحداث حكاية آخر نفس من مسلسل حدث بالفعل حول الأمراض النفسية ضمن إطار درامي، وحكايات وقصص حقيقية تكشف حجم معاناة المرضى وطرق العلاج الصحيحة لهم.