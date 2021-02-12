الشرطة السويدية: متظاهر في ستوكهولم امتنع عن حرق التوراة

أكدت الشرطة السويدية لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ)، أن المتظاهر في السويد، الذي كان يعتزم حرق نسخة من التوراة اليهودية، اليوم السبت، امتنع عن القيام بذلك في نهاية المطاف.

وألقى الرجل بقداحة على الأرض أمام السفارة الإسرائيلية، وأوضح أنه لم يكن ينوي حرق الكتاب المقدس اليهودي، بيد أنه كمسلم أراد الدعوة إلى الاحترام المتبادل، وفقا لما أوردته محطة (إس في تي) الإذاعية السويدية.

وتأتي خطوة الرجل بعد أن سمحت الشرطة بتنظيم احتجاج يتم فيه حرق نسخة التوراة ونسخة من الإنجيل.

وأفادت تقارير بإن الاحتجاج كان رد فعل على حرق نسخة من القرآن خارج مسجد في ستوكهولم، والذي وافق المسؤولون على تنظيمه الشهر الماضي، مما أثار غضب المسلمين في السويد وفي شتى أنحاء العالم.