 الوكالة الذرية الروسية: مقتل شخص في حادث بمحطة وقود نووي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوكالة الذرية الروسية: مقتل شخص في حادث بمحطة وقود نووي

د ب أ
نشر في: السبت 15 يوليه 2023 - 4:59 ص | آخر تحديث: السبت 15 يوليه 2023 - 4:59 ص

أعلنت السلطات الروسية، مقتل شخص في حادث بمصنع للوقود النووي في جبال الأورال، على مسافة نحو 1600 كيلومتر شرقي موسكو.

وأفادت السلطات النووية «روس أتوم» على قناة تليجرام يوم الجمعة، بأنه تم تحديد موقع الحادث بسرعة، وأنه ليس هناك أي خطر على السكان، حيث لم يحدث تسريب لأي نشاط إشعاعي جراء الحادث.

وقالت «روس أتوم» إن أسطوانة تحتوي على نحو متر مكعب من اليورانيوم المنضب تصدعت في مجمع الأورال الكهروكيميائي.

وأصيب عامل بجروح مميتة عندما انخفض الضغط، فيما تمت إعادة العمال الآخرين إلى منازلهم بعد إجراء الفحص الطبي لهم جميعا، من دون أن تتعرض حياتهم وصحتهم للخطر.

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