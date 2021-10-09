حذرت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، من التسمم الغذائي الجماعي، وبخاصة بالنسبة لفئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات، وهم الأطفال الصغار والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.



وقالت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام تونسية، اليوم السبت، إن الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى تلوث الأغذية بالكائنات الحية الدقيقة الممرضة، محذرة مما يشهده فصل الصيف من مناسبات عائلية.



وأشار البيان إلى أن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية توصي بإتباع قواعد السلامة الصحية للأغذية، والتي تتضمن عدة نقاط مهمة، مثل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، قبل وبعد إعداد وتناول الطعام وبعد استخدام دورات المياه، وغسل الخضر والغلال جيدا بالماء الصالح للشرب.



وأوصى الخبراء كذلك بإتباع عدة نصائح للحفاظ على سلامة الأغذية في المطبخ، وذلك بتنظيف وتطهير أواني الطبخ والأسطح وألواح التقطيع المستخدمة في المطبخ مباشرة بعد استخدامها، والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار، وتجنب دخول الحشرات مثل الذباب والصراصير للمطبخ، بالحفاظ على نظافته باستمرار ووضع ناموسيات على الفتحات.



كما ينصح باستخدام مياه ومواد غذائية مأمونة، وذلك بتجنب التزود من مصادر غير مأمونة بما في ذلك شاحنات بيع المياه بالتجول، واستخدام مياه صالحة للشرب لإعداد الطعام والشرب والتنظيف، واستخدام مواد غذائية سليمة مع التثبت من حالة المعلبات وتاريخ انتهاء صلوحية الواد الغذائية المعلبة.



وشدد البيان في ختامه، على ضرورة التزود بالمواد الغذائية من محلات مختصة بهذا الغرض، وتجنب اقتناء المنتجات المعروضة في الطريق العام والتي تكون عرضة لأشعة الشمس ومختلف أشكال التلوث.