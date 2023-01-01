غرابة: لدينا تفاؤل بمجموعتنا في تصفيات المونديال وهذا هو المنافس الأصعب

قال محمد غرابة مدير الكرة بجهاز منتخب مصر، إنه متفائل بمجموعة الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026، مشيرا إلى إن أصعب الفرق من حيث المستوى هو منتخب بوركينا فاسو.

ووقعت مصر في مجموعة على الورق متوازنة بجانب بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وجيبوتي، وسيراليون وإثيوبيا.

وتحدث غرابة عبر برنامج "الحكاية":"إن شاء الله متفائلين وبمؤازرة الجماهير ودعم المؤسسات ربنا سيكرمنا إن شاء الله".

وأضاف:"المباريات ستبدأ في نوفمبر 2023، وتنتهي في أكتوبر 2025، هما 10 مباريات، ونعلم مدى أهمية جميع المباريات".

وواصل:" بالتأكيد أصعب فريق هو بوركينا فاسو، ولكن كل إفريقيا لم تعد سهلة فرقها، كل الفرق على مستوى واحد والتركيز هو من سيحسم الأمور".

وأتم:"لدينا مباراة ودية مع تونس في الفترة القادمة، وسنعمل على الاستعداد جيدا أيضا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير المقبل".