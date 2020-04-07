السفارة الألمانية في ليبيا تنقل مقرها من تونس إلى طرابلس

أعلنت السفارة الألمانية في ليبيا، نقل مقرها من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس، في خطوة جديدة أخرى تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.



ووفق ما نشرته السفارة الألمانية عبر حسابها بموقع "فيسبوك" الجمعة /السبت، "ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن، وبشكل دائم، إلى مقر عملهم في طرابلس".



وأضافت السفارة، أن الهدف الرئيسي للعام المقبل هو تسهيل الإجراءات لانتقال باقي الزملاء إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة.



يُذكر أن السفارة الألمانية، كغيرها من السفارات الأخرى، كانت غادرت طرابلس منتصف عام 2014؛ بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد.