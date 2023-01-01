صربيا تلغى حظر الدخول المفروض على ناشط مناهض لبوتين

بعد يومين من الحظر من دخول صربيا، سمحت بلجراد للناشط المعارض للحرب الأوكرانية بيوتر نيكيتين، بدخول البلاد، وفقا لمنشور على صفحة نيكيتين على فيسبوك، يوم الجمعة.

ولم يتم تقديم أي سبب رسمي لحظر الدخول أو رفعه.

ونظم المعارض الشهير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي شكل منصة المجتمع الديمقراطي الروسي المناهضة للحرب، العديد من المظاهرات في صربيا ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتم منع نيكيتين من الدخول في مطار بلجراد مساء الخميس، بعدما وصل إلى هناك بعد عطلة في البرتغال.

وكان من المقرر أن يتم ترحيله جوا، لكنه رفض وظل في مكان احتجاز بالمطار، وفقا لنيكيتين.

ويعيش المعارض للكرملين في صربيا منذ سبعة أعوام بتصريح إقامة ولديه طفلان هناك.