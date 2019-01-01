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حبس شاب في البحيرة لاتهامه بقتل والدته طعنا

خميس البرعي
نشر في: السبت 15 يوليه 2023 - 2:28 ص | آخر تحديث: السبت 15 يوليه 2023 - 2:28 ص

قرر المستشار محمد سليم وكيل النائب العام في نيابة مركز شرطة كوم حمادة، حبس عاطل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته عن طريق طعنها بسلاح أبيض «سكين» حتى فارقت الحياة بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وكانت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد شهدت حادثة مروعة تمثلت في إقدام شاب على قتل والدته باستخدام سلاح أبيض «سكين»، مما أدى إلى وفاتها بعد تعرضها للطعن في الوجه والأذن، وتم التحفظ على جثة الضحية تحت تصرف النيابة العامة في مستشفى مركز شرطة كوم حمادة.

وفور تلقي اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث، من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث للتحقيق فيه.

وتبيّن أن الضحية هي عواطف عبد الرسول حسن زايد، والمتهم هو ابنها المصاب بمرض نفسي يدعى «إبراهيم. م»، ويبلغ من العمر 30 عامًا عاطل، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

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