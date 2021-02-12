المئات يحتجون على حفلات رامشتاين في برلين بعد اتهامات نسائية

تجمع مئات المحتجين أمام "ملعب برلين الأوليمبي" الذي تم افتتاحه عام 1936 وذلك قبل أول حفل من ثلاث حفلات موسيقية من المقرر أن تعزفها فرقة رامشتاين في العاصمة الألمانية في مسقط رأسها.

وطالب نحو 300 شخص بإلغاء الحفلات بسبب اتهامات وجهت للمغني تيل ليندمان.

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 60 ألف شخص كل عرض من عروض الفرقة أيام السبت والأحد والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وجهت العديد من النساء، بعضهن مجهولات، اتهامات ضد ليندمان. ووصفن مواقف، وجدن بعضها مخيفا، وأفعالا جنسية في حفلات ما بعد العرض.

ورفض ليندمان الاتهامات الموجهة إليه.

وبدأ مكتب المدعي العام في برلين إجراءات أولية ضد ليندمان. وإذا كان هناك اشتباه في ارتكاب جريمة جنائية فسيجب التحقيق فيها.