احتجاز 300 مهاجر غير شرعي و15 مهرب في بلغاريا

قال مسؤولون في بلغاريا يوم الجمعة، إن الشرطة احتجزت نحو 300 مهاجر غير شرعي و15 مهربا خلال عملية استمرت 48 ساعة وشملت أنحاء البلاد.

وجاء هذا الإجراء الكبير لإنفاذ القانون، في وقت تسعى فيه بلغاريا إلى الانضمام إلى منطقة شنجن لحرية التنقل بدون تأشيرات في أوروبا بحلول عام 2024.

وفي العاصمة صوفيا ومدن أخرى، أجرت الشرطة عمليات تفتيش في عشرات الأماكن في أنحاء الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.

وعثرت الشرطة على نحو 40 مهاجرا بينهم أطفال يوم الخميس الماضي، في شاحنة صهريج قرب قرية تشيبينتسي غير البعيدة عن العاصمة صوفيا، حيث أجريت تعديلات على المركبة ليتم نقل الركاب.

وقال بيتر تودوروف، الأمين العام لوزارة الداخلية، إن المهربين كانوا مبتكرين بشكل غير عادي في مساراتهم ووسائل نقلهم.

وتحرص بلغاريا، مع جارتها رومانيا، على الانضمام إلى منطقة شنجن التي تتكون من 27 دولة علقت إلى حد كبير عمليات التفتيش على الحدود بين أعضائها.

وأوقفت النمسا، انضمام رومانيا وبلغاريا في ديسمبر الماضي ، بسبب مخاوف من تساهلهما الشديد مع الهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أنه لا يمكن قبول أعضاء جدد إلا إذا وافقت جميع الدول الأعضاء.