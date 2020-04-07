  بيسكاسيتش يرحل عن هوفنهايم

أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، إن البوسني أرمين بيساكسيتش لن يجدد تعاقده مع الفريق وسيترك النادي بعد أن استمر تسعة أعوام.



وقال بيساكسيتش /23 عاما/ في بيان :" الدور المخطط لي والعرض المقدم من هوفنهايم لا يتناسب مع أفكاري وتطلعاتي الرياضية، لذلك، ورغم صعوبة الأمر علي من الناحية العاطفية، كان علي أن أرفض عرض هوفنهايم".



ولعب بيساكسيتش 174 مباراة مع هوفنهايم ولكنه واجه فترة صعبة منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في عام 2020.



وشارك اللاعب في تسع مباريات هذا الموسم والآن يهدف للعب لوقت أطول في مكان آخر.