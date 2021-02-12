شقيق الفنان هاني رمزي نافيا هجرته إلى كندا: شغل إخوان ضد الرموز المصرية

رد النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، على ما أثير حول سفر شقيقه الفنان هاني رمزي وهجرته إلى كندا مع أشقائه، نافيًا تمامًا هذا الخبر وأكد أنه عارٍ من الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الفنان هاني رمزي متواجد بالقاهرة، ويعيش في مصر طيلة حياته، مؤكدًا أن آخر ظهور لهما سويًا كان في إحدى الفاعليات الخيرية التابعة لمؤسسة «راعي مصر» المسئولون عن إدارتها كان منذ خمسة أيام.

وعقب: «ده شغل إخوان، وهما أساس الابتداع وكاذبون ويألفوا ويعملوا سيناريوهات ضد كل رموز الوطن والرئيس.. دي شغلتهم»، منوهًا أنهم فوجئوا بهذه الأخبار المتداولة علاوة على ذكره أن الأسرة كلها هاجرت إلى كندا وليس شقيقه فقط-على حد تعبيره.

وأكد أن جماعة الإخوان والمنتمين إليها يحاولون نشر أخبار مضللة وكاذبة تمس الوطن ورموزها ورجالها الوطنيين والمخلصين.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلامي محمد ناصر، على إحدى قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، صرح بهجرة الفنان هاني رمزي وأشقائه من مصر إلى دولة كندا.

وكان الشقيق الثالث في أسرة عادل رمزي المستشار أمير رمزي، كتب على صفحته نافيا تصريحات محمد ناصر، بأن هذه الأخبار محض كذب وأنه وعائلته متواجدون في مصر وخادمون لها، وأن أقباط مصر جزء من ثورة 30 يونيو وهذا مدعى للفخر بالنسبة لهم، منوهًا أن الفنان هاني رمزي بصدد التحضير إلى عمل فني جديد خلال الفترة المقبلة.