سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن دمياط من ضبط 28 كيلو مخدرات خلال حملة في دمياط.

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا - كفر البطيخ) وقسمى شرطة (رأس البر – دمياط الجديدة).

أسفرت جهودها عن: ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو و750 جراما، كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو، وكمية من مخدر الهيروين، و2 فرد محلى، وطلقات لذات العيار) بحوزة 6 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.