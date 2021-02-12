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اجتذب مهرجان الجاز المشهور عالميا في مونترو نحو 250 ألف ضيف خلال الأسبوعين الماضيين، حيث حضروا حوالي 500 حفل موسيقي وعرض وحدث على ضفاف بحيرة جنيف، حسبما قال منظمون اليوم السبت.

وقدم المهرجان السويسري حفلات موسيقى الجاز والفانك والسول والهاوس والبوب، مع نجوم من بينهم سيل.

وقدم بوب ديلان عرضا في حفل الافتتاح، حيث عزف أغان من ألبومه "راف آند رودي وايز".

وتم إطلاق المهرجان السنوي في الأصل من قبل كلود نوبس في عام 1967 وأخرجه ماتيو جاتون منذ عام 2013.

وفي الماضي، استضاف الحدث فنانين من بينهم نينا سيمون ومايلز ديفيس وأريثا فرانكلين وإيلا فيتزجيرالد ومارفن جاي وبرينس وليونارد كوهين وديفيد بوي وإلتون جون وستيفي وندر ، وفقا لموقع المهرجان.