أنثى الدب التى قتلت متريضا بإيطاليا تحقق انتصارا قانونيا آخر

أوقفت محكمة إيطالية، اليوم الجمعة، عملية القتل المعتزمة لأنثى الدب المعروف باسم "جيه جيه - 4" التى أدى هجومها المميت على متريض في أبريل الماضى إلى نزاع قانوني حول مصير الحيوان.

وقتلت أنثى الدب بنية اللون رجلاً يبلغ من العمر 26 عامًا كان يتريض ويركض على طريق غابة فال دى سولى الشهيرة في المنطقة الشمالية من إقليم "ترينتينو ألتو أديجي".

وتم الإمساك بأنثى الدب على قيد الحياة وتم نقلها مؤقتا إلى منطقة مغلقة بالقرب من مدينة ترينتو.

وكانت الحكومة الإقليمية برئاسة ماوريتسيو فوجاتي قد أصدرت قرارا بقتل أنثى الدب ولكن إحدى المحاكم ذات الدرجة الأدنى علقت هذا الأمر في منتصف أبريل بعد تقديم نشطاء حقوق الحيوان لشكوى، واستمرت القضية فى شق طريقها عبر النظام القضائى.

وكثف الحادث الجدل بشأن التعايش بين الدببة والبشر في المنطقة.

ومنحت اليوم الجمعة المحكمة الإدارية في روما والمعروفة باسم مجلس الدولة أنثى الدب إرجاء آخر من تنفيذ حكم الإعدام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أمر الإعدام الصادر عن فوجاتي "غير متناسب وغير متوافق" مع التشريعات الوطنية والعابرة للحدود، على الرغم من موافقتها على أن الدب يجب أن يبقى في الأسر.

ووفقا لمجلس الدولة فإنه لا يمكن السماح بقتل الحيوانات إلا إذا لم يكن هناك حل آخر.