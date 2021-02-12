علق الإعلامي عمرو أديب، على البيان الذي أصدره رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، حول سد النهضة والذي نشره باللغة العربية بعنوان «إثيوبيا تحفظ الأمانة ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة».

وأعرب خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، عن أمنياته في أن تكون المفاوضات بالملف جيدة على مدار الـ4 شهور المقبلة، متوجهًا برسالة إلى الإثيوبيين: «العلاقة الجيدة مع مصر كنز».

وقال: «أقول لإخواننا في إثيوبيا العلاقة الجيدة مع مصر كنز، مش حاجة قليلة تبقى عندك علاقات جيدة مع المصريين، نحن دولة محورية في إفريقيا وشرق المتوسط، ولدينا علاقات مع أوروبا ومستوى صادرات جيد».

ولفت إلى إمكانية استعانة إثيوبيا بخبرات الشركات المصرية في التنمية، قائلًا إن أديس أبابا، بحاجة إلى إقامة شبكة كهرباء عملاقة بعد توليد الكهرباء من السد.

وأوضح أن «مصر لم تقتصر على توليد الكهرباء، بل أقامت شبكات جديدة للتوزيع، حتى يصل التيار لكل بيت وكل مكان»، مؤكدًا أن «العلاقة مع مصر مكسب».

وذكر أنه لا يجد سببًا واضحًا لعدم التزام إثيوبيا باتفاق جيد ملزم بملف سد النهضة، بعد المواقف الأخيرة، مختتمًا: «الأمر إثيوبي سوداني مصري، والمسألة مهمة جدًا أرجو النظر فيها».

وقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إن «سد النهضة سيخزن مياه النيل بشكل كافٍ، ليكون أفضل ضمانا للجميع في حالات الجفاف الصعبة، التي قد تواجهنا في المواسم الصعبة»، زاعما أنه «سيحقق فوائد كبرى للجميع».

وأضاف أحمد، في بيان نشره رئيس وزراء إثيوبيا باللغة العربية على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «إثيوبيا تحفظ الأمانة ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة»: «نعرب عن التزامنا بالتعاون في المشاريع الحيوية التي تهدف إلى ضمان المصالح المشتركة والتنمية المستدامة لشعوبنا، بحيث يكون فيها الكل رابح».