مرتضى منصور عن سبب الهزيمة أمام الأهلي: «اللاعبون تأثروا بالحديث على إمام عاشور»

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الصادر بحقه قرار بعزله من منصبه، عن أسباب هزيمة الفريق الأبيض أمام الأهلي، في الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الخميس، في الدوري الممتاز.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة ناديه: «أوسوريو المدرب الكولومبي أكد عقب المباراة أن سبب الهزيمة التشكيل السيء وهو تحمل النتيجة، واللاعبين لم يكونوا في يومهم».

وأضاف: «هناك لاعبون سيرحلون عن الزمالك عقب نهاية الموسم، وهناك مجموعة من المتخصصين سيختارون الصفقات الجديدة مع الاحترام للمدرب، ولن نتعاقد مع إمام عاشور أو مصطفى فتحي أو بنشرقي».

وتابع: «محمود البنا نجح في إدارة المباراة بنسبة 99%، باستثناء كرة سيف الدين الجزيري».

وأتم: «اللاعبون تأثروا في مباراة القمة، بسبب الحديث عن إمام عاشور في آخر 3 أسابيع، ولم أجتمع مع اللاعبين قبل المباراة بسبب إجراء جراحة في الأسنان».