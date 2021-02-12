ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

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تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم 12 شخصا لـ4 منهم معلومات جنائية؛ لإتجارهم وترويجهم المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حيث قدرت تلك الممتلكات ب (200 مليون جنيه تقريباً).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.