عمرو أديب عن تغريدات ميدو المحذوفة: مكنش المفروض توصل لحكاية الإخوان

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المجتمع الرياضي يشهد مشكلة جديدة، وذلك بعد حذف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، وعضو اللجنة الفنية بناديه، تغريدات من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجه فيها اتهامات باطلة إلى أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، وجمال جبر مدير الإعلام بالأهلي.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن «المجتمع الرياضي أصبح يخرج بمشكلاته عن الرياضة»، معقبًا: «وصلنا مؤخرًا إلى مرحلة فكرية سياسية ثقافية قضائية».



وأضاف: «مفهمتش ليه ميدو قرر يحط أبو قرش على أبو قرشين، إيه الفكرة فجأة يهاجم الناس ويقول إنهم إخوان، ربما أثار ميدو قول أسامة حسني إن الأهلي سيحصل على الدوري لـ6 سنوات مقبلة، لكن مكنش المفروض توصل لحكاية الإخوان».



وتقدم كلٌ من أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق والإعلامي بقناة ناديه، وجمال جبر، مدير الإعلام بالأهلي، ببلاغين إلى النائب العام ضد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بناديه؛ لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة إلى سالفي الذكر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



وجاء في البلاغين اللذين تقدم بهما المحامي محمد عثمان، أن «ميدو» خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل ولأسباب شخصية، وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة؛ لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهلي والزمالك.



وطالب كلٌ من أسامة حسني وجمال جبر، بتطبيق القانون بحق «ميدو» لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب، والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع الكروي.