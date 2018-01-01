مدرب حرس الحدود: لم نلعب من أجل مصلحة أي فريق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن استيائه من هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وقال مكي في تصريحات تليفزيونية لقناة «ON Time Sports1» إن فريق حرس الحدود لعب بشرف في المباراة الأخيرة له بالدوري أمام غزل المحلة، والفريق يعد مؤسسة كبيرة وعريقة، وعلى الجميع أن يرسخ ثقافة اللعب بشرف لأنه أمر طبيعي وليس العكس.

وأضاف مدرب الحرس:" نحن أكثر ناس مستائين من هبوط حرس الحدود إلى دوري الدرجة الثانية وليس لدينا مصلحة مع أحد وهذا ما تحدثت فيه مع اللاعبين العب بشرف وجهد لآخر نقطة عرق فقط أقوم بعملي أنا وفريقي".

وأتم:" "أشكر لاعبي فريقي على الجهد والحماس في آخر المباريات رغم عدم وجود أي أمل في البقاء".

ونجح حرس الحدود في تحقيق الانتصار على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، ليهبط غزل المحلة رفقة حرس الحدود لدوري القسم الثاني.