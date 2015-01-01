إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ4 مراكز بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية في تكثيف حملاتها للإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وفي مركز العدوة، تم إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على أرضٍ زراعية خارج الحيز العمراني بقرية بني عامر.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 18 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية منها 11 حالة بقريتي قلوصنا، والتوفيقية، وحالة بقرية منقطين، وحالة تعدٍ أخرى بقرية أسطال بالإضافة إلى 5 حالات بحي شرق وشمال المدينة.

وفي مركز مغاغة، أزالت الوحدة المحلية 10 حالات تعدٍ على أرضٍ زراعية بقرية آبا، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي 3 حالات تعدٍ منها حالتين بالبناء على أرضٍ زراعية داخل الحيز العمراني بحي غرب المدينة، وحالة بقرية سيلة الشرقية التابعة لمجلس قروي بردنوها.